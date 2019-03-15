Karabükspor’da yeni teknik direktör İlhan Özer
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'da Taner Öcal'dan boşalan teknik direktörlük görevine İlhan Özer getirildi.
Karabükspor'un tesislerinde gerçekleştirilen imza törenine kulübün asbaşkanı Necati Kodoloğlu, profesyonel futbol şube sorumlusu Atilla Burgaz ve teknik direktör İlhan Özer katıldı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik direktör İlhan Özer ile Metin Türker Tesisleri toplantı salonunda asbaşkanımız Necati Kodoloğlu ve profesyonel futbol şube sorumlumuz Atilla Burgaz'ın katılımlarıyla gerçekleşen tören ile sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri yer aldı.
İlhan Özer daha önce uzun yıllar Karabükspor'da forma giymiş, Karabükspor'un gençlik gelişim teknik sorumlusu yapmış ve geçmiş dönemlerde de A takımın teknik ekibinde görev yapmıştı.
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