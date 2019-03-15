15 Mart 2019, Cuma

TFF 1. LİG

Karabükspor’da yeni teknik direktör İlhan Özer

Karabükspor’da yeni teknik direktör İlhan Özer
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 Giriş Tarihi: 15.03.2019

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir 'da Taner Öcal'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirildi.

'un tesislerinde gerçekleştirilen imza törenine kulübün asbaşkanı , profesyonel şube sorumlusu ve katıldı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik direktör İlhan Özer ile Metin Türker Tesisleri toplantı salonunda asbaşkanımız Necati Kodoloğlu ve profesyonel futbol şube sorumlumuz Atilla Burgaz'ın katılımlarıyla gerçekleşen tören ile sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri yer aldı.

İlhan Özer daha önce uzun yıllar Karabükspor'da forma giymiş, Karabükspor'un gençlik gelişim teknik sorumlusu yapmış ve geçmiş dönemlerde de A takımın teknik ekibinde görev yapmıştı.

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