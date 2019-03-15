15 Mart 2019, Cuma

TFF 1. LİG

Karabük’te Öcal dönemi bitti

Karabük’te Öcal dönemi bitti
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 Giriş Tarihi: 15.03.2019

teknik direktörü ile yollar ayrıldı.

1. Lig'e veda etmeye hazırlanan , ile yollarını ayırdı. Karşılıklı anlaşmayla ayrılan 56 yaşındaki çalıştırıcı, "Herkes elinden geleni yaptı fakat beklediğimiz gelişmeler olmadı. Genç sporcu kardeşlerime teşekkür ediyorum" diyerek veda etti.
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