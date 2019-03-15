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Karabük’te Öcal dönemi bitti
Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 Giriş Tarihi: 15.03.2019
Karabükspor teknik direktörü Taner Öcal ile yollar ayrıldı.
Spor Toto 1. Lig'e veda etmeye hazırlanan Karabükspor, teknik direktör Taner Öcal ile yollarını ayırdı. Karşılıklı anlaşmayla ayrılan 56 yaşındaki çalıştırıcı, "Herkes elinden geleni yaptı fakat beklediğimiz gelişmeler olmadı. Genç sporcu kardeşlerime teşekkür ediyorum" diyerek veda etti.
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