Denizlispor sürpriz istemiyor

Lider Denizlispor’da Yücel İldiz, “Afyon’un puan kaybına tahammülü yok. Biz lig lideriyiz ama yarış kafa kafaya gidiyor. Bizim de kayba tahammülümüz yok” dedi

Spor Toto 1. Lig'de averajla lider konumda olan Denizlispor, Pazar günü 13.30'da konuk olacağı Afyonspor maçına hazırlanıyor. Teknik direktör Yücel İldiz, 15. sıradaki rakipleriyle zor bir müsabaka geçireceklerini söyledi. İldiz, "Ligin ikinci yarısına zorluk derecesi son derece yüksek maçlarla başladık. Afyonspor maçı da bunlardan birisi. Özellikle Afyon takımının ligde bulunduğu konumdan dolayı hiç puan kaybına tahammülü yok. Biz lig lideriyiz ama gördüğünüz gibi zirve yarışı kafa kafaya gidiyor. Bizim de kayba tahammülümüz yok ve bu anlamda olan bir müsabakaya çıkacağız. Ama zorlukları başarmak ve geçmek zorundayız" dedi. Son düzlüğe iyi hazırlanmaları gerektiğini belirten Yücel İldiz, "Afyon maçını kayıpsız geçersek milli ara sakatlar açısından çok iyi gelecek. Hem mental hem de fiziksel açıdan son düzlüğe çok iyi hazırlanmalıyız" diye konuştu.