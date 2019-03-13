14 Mart 2019, Perşembe

TFF 1. LİG

Altay'dan erken planlama

Altay'dan erken planlama
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 14.03.2019

SPOR Toto 1. Lig'de bitime 9 hafta kala Play-Off barajının 8 puan gerisinde, düşme hattının 9 puan üzerinde 11. sırada yer alan 34 puanlı , gelecek sezonun hazırlıklarına erken başlayacak.

Ligde küme düşme korkusu bulunmayan, ilk 6 şansı da azalan siyah-beyazlılar, pazar günü 'de oynanacak maçının ardından yurtdışında futbolcu izlemeye başlayacak. ve teknik direktör Sait Karafırtınalar kalan haftalarda oynanacak maçların ardından , Portekiz ve liglerini canlı takip ederek beğenilecek oyuncuları not edip listesi oluşturacak.

Bu sezon ligde Play-Off'u sonuna kadar kovalayacaklarını ancak gelecek sezon için de şimdiden kolları sıvadıklarını ifade eden Sportif Direktör Özden Töraydın, "Bazen ben yalnız, bazen de Sait hoca ile birlikte yurtdışında oyuncu izleyeceğiz. Transferde hata yapmak istemiyoruz. Gelecek sezon hedefiyle yola çıkacağız. Önceden yapılan hataları yapmayacağız. Bu ligde kaldığımız sürece gelirlerimiz var, ancak alt liglerde kaynak yok. Süper Lig'e çıksak da 'un düştüğü duruma düşmemek için kulübe giren paranın yarısını harcamalıyız. 'nin geçen sezon Süper Lig'de yaptığını başarmalıyız" diye konuştu.

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