11 Mart 2019, Pazartesi

TFF 1. LİG

Tek attı 3 puan aldı

Tek attı 3 puan aldı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 11.03.2019

evinde ’u ’nun kafa vuruşuyla avladı. Bal-Kes bu galibiyetle alt sıralardan iyice uzaklaştı ve play-off hattına yaklaşmayı başardı

1. Lig'in 25. haftasında , 'u 1-0 mağlup etti. 2. Dakikada Foxi'nin kullandığı kornerde kafaya çıkan Otoo auta gönderdi. 33'te Adanalı Hakan Barış 20 metreden kaleyi yokladı. 37'de Doğa İşeri'nin ceza sahası içine yaptığı ortayı kafa ile ağlara gönderdi: 1-0. puanını 35 yaptı play-off iddiasını sürdürdü.
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