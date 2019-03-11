11 Mart 2019, Pazartesi

TFF 1. LİG

Gençler zirveye çıktı

Gençler zirveye çıktı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 11.03.2019

, yeni hocası ile çıktığı ilk maçta 8 haftadır yenilmeyen ’ı Stancu’nun golüyle yenerek maç fazlasıyla lider oldu.

1. Lig'de hafta içinde teknik direktör değişikliğine giden, 'nin yerine 'i getiren yeni hocasıyla çıktığı ilk maçı kazandı. Başkent ekibi, 8 haftadır kaybetmeyen yükselişteki 'ı 1-0 mağlup etti. Alkaralar'ı galibiyete taşıyan golü 61'inci dakikada penaltıdan Bogdan Stancu kaydetti. Gençlerbirliği puanını 51'e yükseltip maç fazlasıyla yeniden liderliğe yükseldi.
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