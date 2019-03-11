11 Mart 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Gençler zirveye çıktı
Giriş Tarihi: 11.03.2019
Gençlerbirliği, yeni hocası İbrahim Üzülmez ile çıktığı ilk maçta 8 haftadır yenilmeyen Altay’ı Stancu’nun golüyle yenerek maç fazlasıyla lider oldu.
Spor Toto 1. Lig'de hafta içinde teknik direktör değişikliğine giden, Erkan Sözeri'nin yerine İbrahim Üzülmez'i getiren Gençlerbirliği yeni hocasıyla çıktığı ilk maçı kazandı. Başkent ekibi, 8 haftadır kaybetmeyen yükselişteki Altay'ı 1-0 mağlup etti. Alkaralar'ı galibiyete taşıyan golü 61'inci dakikada penaltıdan Bogdan Stancu kaydetti. Gençlerbirliği puanını 51'e yükseltip maç fazlasıyla yeniden liderliğe yükseldi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ünal Karaman: "Ligin en yürekli takımıyız"
- Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!
- Flaş iddia! Şener Özbayraklı Galatasaray'da
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!