12 Mart 2019, Salı
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ÜST DİREKTE PATLADI
İkinci yarının ilk tehlikeli atağını 67'de Denizlispor gerçekleştirdi. Altı pasta topu önünde bulan Burak Çalık, dengesini kaybetmesine rağmen şutunu çekti, kaleci Burak topa sahip oldu. 77. dakikada ise maçın en net pozisyonu direkte patladı. İlk yarıda olduğu gibi Recep Niyaz'ın ortasında iyi yükselen Abdülkerim'in kafa şutunda top üst direkten geri geldi.
Sessiz kapanış
Giriş Tarihi: 12.03.2019
Haftanın son karşılaşmasında sahne alan Denizlispor ile Ümraniye’nin 90 dakikalık mücadelesinden gol çıkmadı
Spor Toto 1. Lig'de 25. haftanın kapanış maçında Ümraniyespor'u ağırlayan Denizlispor, direkleri geçemeyince 1 puanla yetindi: 0-0. Recep Niyaz 10. dakikada ortaladı, Abdülkerim'in kafasında top üstten auta gitti. 12'de Atabey, 15'te Vasilogiannis, Ümraniye adına fırsatları kaçırdı.
ÜST DİREKTE PATLADI
İkinci yarının ilk tehlikeli atağını 67'de Denizlispor gerçekleştirdi. Altı pasta topu önünde bulan Burak Çalık, dengesini kaybetmesine rağmen şutunu çekti, kaleci Burak topa sahip oldu. 77. dakikada ise maçın en net pozisyonu direkte patladı. İlk yarıda olduğu gibi Recep Niyaz'ın ortasında iyi yükselen Abdülkerim'in kafa şutunda top üst direkten geri geldi.
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