12 Mart 2019, Salı

TFF 1. LİG

Sessiz kapanış

Sessiz kapanış
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 12.03.2019

Haftanın son karşılaşmasında sahne alan Denizlispor ile ’nin 90 dakikalık mücadelesinden gol çıkmadı

1. Lig'de 25. haftanın kapanış maçında Ümraniyespor'u ağırlayan Denizlispor, direkleri geçemeyince 1 puanla yetindi: 0-0. 10. dakikada ortaladı, Abdülkerim'in kafasında top üstten auta gitti. 12'de Atabey, 15'te Vasilogiannis, adına fırsatları kaçırdı.

ÜST DİREKTE PATLADI

İkinci yarının ilk tehlikeli atağını 67'de Denizlispor gerçekleştirdi. Altı pasta topu önünde bulan Burak Çalık, dengesini kaybetmesine rağmen şutunu çekti, kaleci Burak topa sahip oldu. 77. dakikada ise maçın en net pozisyonu direkte patladı. İlk yarıda olduğu gibi Recep Niyaz'ın ortasında iyi yükselen Abdülkerim'in kafa şutunda top üst direkten geri geldi.
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