11 Mart 2019, Pazartesi
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Dört çeker Hatay
Giriş Tarihi: 11.03.2019
Türkiye Kupası’nda Başakşehir ve G.Saray’a 4 gol atan Hatay aynı tarifeyi ligde Eskişehir’e uyguladı. Bordo-beyazlılar; Caner, Mirkan ve Hamza (2) ile farka koştu.
Spor Toto 1. Lig'de Hatayspor fırtınası esiyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig lideri Başakşehir ile Galatasaray'a evinde 4'er gol atarak adından söz ettiren bordo-beyazlılar, ligde de zirveyi zorluyor. Dün Eskişehirspor'u ağırlayan Hatay, maça çok hızlı başladı. 2'de Selim Ilgaz'ın sağdan ortasına yükselen Caner Hüseyin takımını öne geçirdi: 1-0. 16'da Selim Ilgaz ikinci asistini Mirkan'a yaptı: 2-0. 73'te Mesut'un ortasına kafayı Hamza Gür vurdu: 3-0. 84'te Hamza Gür penaltı kazandırdı. 85'te Mesut penaltıyı kaçırdı ama Hamza tamamladı: 4-0. Hatayspor bu sonuçla play-off hattındaki yerini sağlamlaştırdı. Es-Es ise averajla düşme hattına geriledi.
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