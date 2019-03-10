10 Mart 2019, Pazar

TFF 1. LİG

Reis Giresun

Reis Giresun
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 10.03.2019

12 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Giresunspor, 'u ile bozguna uğrattı.

6'da 'in kullandığı serbest vuruşta topu eliyle çıkaran İshak kırmızı kart gördü ve penaltı çalındı. Penaltıyı Dauda kaçırdı. 29'da Muhammet Reis frikikten nefis avladı: 1-0. 56'da Muhammed Reis yine sahneye çıktı: 2-0. 77'de Özgürcan farkı 1'e indirdi. 87'de Adama Ba'nın kazandığı penaltıyı Muhammet Reis gole çevirdi: 3-1. Giresun altın değerinde 3 puan aldı.
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