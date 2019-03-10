10 Mart 2019, Pazar
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Reis Giresun
Giriş Tarihi: 10.03.2019
12 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Giresunspor, Boluspor'u Muhammet Reis ile bozguna uğrattı.
6'da Muhammet Reis'in kullandığı serbest vuruşta topu eliyle çıkaran İshak kırmızı kart gördü ve penaltı çalındı. Penaltıyı Dauda kaçırdı. 29'da Muhammet Reis frikikten nefis avladı: 1-0. 56'da Muhammed Reis yine sahneye çıktı: 2-0. 77'de Özgürcan farkı 1'e indirdi. 87'de Adama Ba'nın kazandığı penaltıyı Muhammet Reis gole çevirdi: 3-1. Giresun altın değerinde 3 puan aldı.
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