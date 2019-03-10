10 Mart 2019, Pazar

TFF 1. LİG

Adana’da ses yok

Adana’da ses yok
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 10.03.2019 Giriş Tarihi: 10.03.2019

Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Demirspor evinde ile 0-0 berabere kaldı. Toplam 42 faulün yapıldığı maçta 7 sarı kart çıktı.

İki hafta önce Denizlispor'dan liderliği alan , son iki maçta aldığı sonuçlarla yerini kaybetti. Geçen hafta evinde Gazişehir'e boyun eğen başkent ekibi, Demirspor deplasmanında da 2 puan bırakarak ağır yara aldı. İlk 25 dakikada rakip kaleyi ablukaya alan buna rağmen skor üretemedi. Sert geçen maçta toplam 42 faul yapıldı. 7 sarı kartın çıktığı müsabakada gol olmayınca taraflar 1 puan aldı. Adana Demirspor, iki hafta sonra puan kaybederken play-off hattına girme şansını tepti. Maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselen Osmanlıspor ise; G.Birliği'nin bugün puan alması halinde şampiyonluk potasından çıkacak ve üçüncü sıraya gerileyecek.
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