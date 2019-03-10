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Adana’da ses yok
Güncelleme Tarihi: 10.03.2019 Giriş Tarihi: 10.03.2019
Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Adana Demirspor evinde Osmanlıspor ile 0-0 berabere kaldı. Toplam 42 faulün yapıldığı maçta 7 sarı kart çıktı.
İki hafta önce Denizlispor'dan liderliği alan Osmanlıspor, son iki maçta aldığı sonuçlarla yerini kaybetti. Geçen hafta evinde Gazişehir'e boyun eğen başkent ekibi, Adana Demirspor deplasmanında da 2 puan bırakarak ağır yara aldı. İlk 25 dakikada rakip kaleyi ablukaya alan Adana Demirspor buna rağmen skor üretemedi. Sert geçen maçta toplam 42 faul yapıldı. 7 sarı kartın çıktığı müsabakada gol olmayınca taraflar 1 puan aldı. Adana Demirspor, iki hafta sonra puan kaybederken play-off hattına girme şansını tepti. Maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselen Osmanlıspor ise; G.Birliği'nin bugün puan alması halinde şampiyonluk potasından çıkacak ve üçüncü sıraya gerileyecek.
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