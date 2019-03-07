07 Mart 2019, Perşembe

TFF 1. LİG

SON DAKİKA: Amedsporlu Mansur Çalar'ın cezası belli oldu

İşte Mansur Çalar'a verilen ceza!
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 07.03.2019 Giriş Tarihi: 07.03.2019

Son dakika haberine göre, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Mansur Çalar'a, rakip takım sporcularına yönelik saldırıları nedeniyle ömür boyu men cezası verdi

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 02.03.2019 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER - SAKARYASPOR A.Ş. 2. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Amedspor-Sakaryaspor maçında olay: Sahaya kesici aletle çıktı

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

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