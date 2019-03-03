Amedspor-Sakaryaspor maçında olay: Sahaya kesici aletle çıktı
TFF 2. Lig'de Amed Sportif Faaliyetler'in sahasında Sakaryaspor'u konuk ettiği maç öncesi, ısınma hareketleri sırasında iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Mücadelenin hakemi Ferhat Kestanlıoğlu yaşanan olayların ardından Ferhan Amedspor'dan Muhlis'e ve Sakaryaspor'dan Serkan Odabaşoğlu'na maç başlamadan önce kırmızı kart gösterdi.
Gergin başlayan karşılaşma 1-1 beraberlikle sona ererken, maçın ardından Sakaryasporlu futbolcu Ferit Erişçi yaşanan olaylara tepki gösterdi.
Amedsporlu futbolcunun sahaya kesici aletle çıktığını ifade eden Erişçi, takım arkadaşlarının vücudundaki yaraları gösteren fotoğrafları, "Bunları futbolcu diye sahaya çıkaran TFF, bunları umarım görürsünüz. Adam sahaya kesici cisimle çıkıyor. Futbolun en büyük yüz karasısın Amedspor" ifadeleriyle paylaştı.
İşte Amedspor maçı sonrası Sakaryasporlu futbolcuların son halleri;
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