06 Mart 2019, Çarşamba

TFF 1. LİG

Denizlispor zafere inandı

Denizlispor zafere inandı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 06.03.2019

1. Lig'de pazartesi günü Ümraniyespor'u konuk edecek Abalı Denizlispor galibiyet için kenetlendi.

Topladığı 50 puanla liderlik koltuğunda oturan yeşil-siyahlılarda teknik direktör , Ümraniyespor karşısında kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "Artık çok ciddi sınavlar vereceğiz. Galibiyetten başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Caimanın bizden beklentileri büyük. Şampiyonluk yolunda her maç final. Bizlere güvenenleri mahcup etmeyeceğiz. Ümraniyespor karşısında elimizden gelen mücedeleyi gösterip, sahadan kazanarak ayrılmaya gayret edeceğiz" dedi.

Ligin sonuna doğru geldiklerini ifade eden Başkan Yardımcısı Engin Şahin de yollarına emin adımlarla devam edeceklerini dile getirdi. "Her maça final havasında çıkacağız" diyen Şahin, "Yolumuzun sonu şampiyonluğa çıkacak. Bizler çok mücadele ettik, fedakarlık yaptık. Ailemizden ayrı kaldık, zaman zaman işimizi bir kenara attık. Şu an lideriz ve emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Disiplini elden bırakmayşacağız. Dişimizi sıkacağız ve şampiyonluğa ulaşacağız" yorumunu yaptı.

Hazırlıklarını sürdüren Ege ekibinde orta saha oyuncusu Recep'in cezası sona erdi.

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