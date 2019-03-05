05 Mart 2019, Salı

TFF 1. LİG

Horoz tek yürek

Horoz tek yürek
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 04.03.2019

galibiyetiyle liderlik koltuğuna yeniden oturan ’nin Başkanı , “İnşallah yolun sonu olacak” dedi.

1. Lig'de geçtiğimiz hafta kaybettiği liderlik koltuğunu 'u 2-1 mağlup ederek geri alan Denizlispor'da, şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı. Taraftarının desteğini alan yeşil-siyahlı ekibin başkanı , "Hak ettiğimiz yere geldik. Liderlik için gerçekten çok mutluyuz. Karakterli bir oyuncu grubuna sahibiz. Seri galibiyetlerle yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu yolun sonu olacak" diyerek iddialı konuştu.

İMHA PLANI HAZIR

Tüm gözlerin 25. haftada 'de oynanacak Ümraniye maçına çevrildiği Horoz, rakibini yenip şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmanın planlarını hazırladı. Kendilerinden emin adımlarla ilerlediklerini ifade eden teknik direktör , "Ümraniye maçının hazırlıklarını en ciddi şekilde sürdürüyoruz. 10 final haftası kaldı ve hata yapma lüksü çok azaldı. Sahadan 3 puanla ayrılmak için elimizden geleni yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.
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