05 Mart 2019, Salı
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İMHA PLANI HAZIR
Tüm gözlerin 25. haftada Denizli'de oynanacak Ümraniye maçına çevrildiği Horoz, rakibini yenip şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmanın planlarını hazırladı. Kendilerinden emin adımlarla ilerlediklerini ifade eden teknik direktör Yücel İldiz, "Ümraniye maçının hazırlıklarını en ciddi şekilde sürdürüyoruz. 10 final haftası kaldı ve hata yapma lüksü çok azaldı. Sahadan 3 puanla ayrılmak için elimizden geleni yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.
Horoz tek yürek
Giriş Tarihi: 04.03.2019
Elazığ galibiyetiyle liderlik koltuğuna yeniden oturan Denizli’nin Başkanı Ali Çetin, “İnşallah yolun sonu Süper Lig olacak” dedi.
Spor Toto 1. Lig'de geçtiğimiz hafta kaybettiği liderlik koltuğunu Elazığspor'u 2-1 mağlup ederek geri alan Denizlispor'da, şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı. Taraftarının desteğini alan yeşil-siyahlı ekibin başkanı Ali Çetin, "Hak ettiğimiz yere geldik. Liderlik için gerçekten çok mutluyuz. Karakterli bir oyuncu grubuna sahibiz. Seri galibiyetlerle yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu yolun sonu Süper Lig olacak" diyerek iddialı konuştu.
İMHA PLANI HAZIR
Tüm gözlerin 25. haftada Denizli'de oynanacak Ümraniye maçına çevrildiği Horoz, rakibini yenip şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmanın planlarını hazırladı. Kendilerinden emin adımlarla ilerlediklerini ifade eden teknik direktör Yücel İldiz, "Ümraniye maçının hazırlıklarını en ciddi şekilde sürdürüyoruz. 10 final haftası kaldı ve hata yapma lüksü çok azaldı. Sahadan 3 puanla ayrılmak için elimizden geleni yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.
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