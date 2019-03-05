05 Mart 2019, Salı

TFF 1. LİG

Gülpınar Gakgoş’ta

Gülpınar Gakgoş’ta
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 04.03.2019

’la yollarını ayıran ’da göreve getirildi

Düşme hattından kurtulamayan ve 'la yollarını ayıran , yeni teknik adamını buldu. Bordo-beyazlılar, son olarak Afyon'u çalıştıran Gülpınar'la her konuda anlaşma sağladı. Afyon'u 1. Lig'e taşıyan ve bu sezon 10. haftada istifa eden 40 yaşındaki hoca, dün kente gelerek ilk idmanına çıktı. İmzayı bugün atacak.
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