05 Mart 2019, Salı
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Gülpınar Gakgoş’ta
Giriş Tarihi: 04.03.2019
Erhan Altın’la yollarını ayıran Elazığspor’da göreve Serhat Gülpınar getirildi
Düşme hattından kurtulamayan ve Erhan Altın'la yollarını ayıran Elazığspor, yeni teknik adamını buldu. Bordo-beyazlılar, son olarak Afyon'u çalıştıran Gülpınar'la her konuda anlaşma sağladı. Afyon'u 1. Lig'e taşıyan ve bu sezon 10. haftada istifa eden 40 yaşındaki hoca, dün kente gelerek ilk idmanına çıktı. İmzayı bugün atacak.
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