05 Mart 2019, Salı
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Demir kapalı gişe
Giriş Tarihi: 04.03.2019
Mavi-Şimşekler, Osmanlı karşısında tribünde şova hazırlanıyor
Son iki maçında Altınordu ve Eskişehirspor'u mağlup ederek play-off için umutlanan Adana Demirspor, zirveden inen Osmanlıspor'a bir darbe daha vurmak istiyor. Eskişehir deplasmanı için ayrılan yaklaşık 1500 kişilik bileti bitiren mavi-lacivertliler, bu kez kendi evinde şov yapacak. Dün satışa çıkan biletlere yoğun ilgi olduğu öğrenildi. Taraftarların, Adana 5 Ocak Stadı'nın hınca hınç doldurması bekleniyor.
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