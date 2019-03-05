05 Mart 2019, Salı

TFF 1. LİG

Demir kapalı gişe

Demir kapalı gişe
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 04.03.2019

Mavi-Şimşekler, Osmanlı karşısında tribünde şova hazırlanıyor

Son iki maçında Altınordu ve 'u mağlup ederek play-off için umutlanan Demirspor, zirveden inen 'a bir darbe daha vurmak istiyor. deplasmanı için ayrılan yaklaşık 1500 kişilik bileti bitiren mavi-lacivertliler, bu kez kendi evinde şov yapacak. Dün satışa çıkan biletlere yoğun ilgi olduğu öğrenildi. Taraftarların, Adana 5 Ocak Stadı'nın hınca hınç doldurması bekleniyor.
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