06 Mart 2019, Çarşamba

TFF 1. LİG

Üzülmez sesleri

Üzülmez sesleri
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 05.03.2019

Afyon beraberliğinin ardından döneminin sona erdiği G.Birliği, son olarak Rize’yi çalıştıran 44 yaşındaki ’i listenin ilk sırasına yazdı

Ligin ikinci yarısında inişli çıkışla bir grafik ortaya koyan G.Birliği'nde, 'yle yollar ayrıldı. Kırmızı- siyahlı kulüp, yönetim kurulunun aldığı karar neticesinde tecrübeli hocanın görevine son verildiğini duyurdu. Son olarak Afyon'la berabere kalarak hüsran yaşayan başkent ekibi, yeni teknik adam arayışlarına hız kesmeden başladı. Kırmızısiyahlı ekibin ilk hedefinin olduğu öğrenildi. Son olarak 'yi çalıştıran 48 yaşındaki hoca ile temas kuran yönetimin, olumlu yanıt aldığı bildirildi. Tarafların bugün bir araya gelmesi beklenirken; olumsuz bir sonuç alınması halinde İrfan Buz, ve gibi alternatif isimlere yöneleceği ifade edildi.

Üzülmez, G.Birliği'nde 13 Ocak 2016 ile 8 Kasım 2016 tarihleri arasında görev yaptı. Üzülmez, 28 maça çıktığı ekibinde 1.64 puan ortalaması tutturdu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Gülpınar Gakgoş’ta Gülpınar Gakgoş’ta
Horoz tek yürek Horoz tek yürek
Demir kapalı gişe Demir kapalı gişe
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör