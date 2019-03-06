06 Mart 2019, Çarşamba
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Üzülmez, G.Birliği'nde 13 Ocak 2016 ile 8 Kasım 2016 tarihleri arasında görev yaptı. Üzülmez, 28 maça çıktığı Ankara ekibinde 1.64 puan ortalaması tutturdu.
Üzülmez sesleri
Giriş Tarihi: 05.03.2019
Afyon beraberliğinin ardından Erkan Sözeri döneminin sona erdiği G.Birliği, son olarak Rize’yi çalıştıran 44 yaşındaki İbrahim Üzülmez’i listenin ilk sırasına yazdı
Ligin ikinci yarısında inişli çıkışla bir grafik ortaya koyan G.Birliği'nde, Erkan Sözeri'yle yollar ayrıldı. Kırmızı- siyahlı kulüp, yönetim kurulunun aldığı karar neticesinde tecrübeli hocanın görevine son verildiğini duyurdu. Son olarak Afyon'la berabere kalarak hüsran yaşayan başkent ekibi, yeni teknik adam arayışlarına hız kesmeden başladı. Kırmızısiyahlı ekibin ilk hedefinin İbrahim Üzülmez olduğu öğrenildi. Son olarak Çaykur Rize'yi çalıştıran 48 yaşındaki hoca ile temas kuran yönetimin, olumlu yanıt aldığı bildirildi. Tarafların bugün bir araya gelmesi beklenirken; olumsuz bir sonuç alınması halinde İrfan Buz, Mesut Bakkal ve Yılmaz Vural gibi alternatif isimlere yöneleceği ifade edildi.
Üzülmez, G.Birliği'nde 13 Ocak 2016 ile 8 Kasım 2016 tarihleri arasında görev yaptı. Üzülmez, 28 maça çıktığı Ankara ekibinde 1.64 puan ortalaması tutturdu.
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