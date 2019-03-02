02 Mart 2019, Cumartesi

TFF 1. LİG

Gökhan Süzen: "Ayağa kalkarız"

Gökhan Süzen: Ayağa kalkarız
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 01.03.2019

Denizli’nin tecrübeli savunmacısı , Elazığ’ı devirerek ayağa kalkmayı bileceğiz” dedi.

Liderliği Osmanlıspor'a kaptıran Denizlispor, maçıyla yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yaptı. Yeşil-siyahlıların tecrübeli oyuncusu , karşılaşma öncesinde iddialı konuştu. Puan kaybetme lüksünün kalmadığını belirten Süzen, "Mağlubiyetten sonra takım olarak ayağa kalkmayı bileceğiz. Umarım kazanırız ve sonrasında Ümraniye'yi de yenerek iyi bir hafta geçiririz" değerlendirmesinde bulundu.

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