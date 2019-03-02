02 Mart 2019, Cumartesi

TFF 1. LİG

Adana tekledi

Adana tekledi
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 02.03.2019

Giresun’da 1-0 yendiği rakibi karşısında geriye düşen , 1 puanı Furkan’la kurtardı.

1. Lig'de 24. haftanın açılış maçında Giresunspor'u ağırlayan , seyircisi önünde 4'üncü beraberliğini aldı: 1-1. Sezonun ilk yarısında deplasmanda 1-0 yendiği rakibi karşısında 24. dakikada Muhammed Reis'in golüyle geriye düşen turuncu- beyazlılar, maçın ilk yarısını 1-0 yenik tamamladı.

GİRESUN DÜŞÜŞTE
İlk yarışı önde kapatan konuk Giresunspor, 52. dakikada 'ın golüne engel olamayınca 3 puan hasretini 12 maça çıkardı. Büyük bir düşüş yaşayan temsilcisi, 23 puanla ateş hattının sınırından kurtulamadı. 30 puanla 12. sıradaki yerini koruyan Adanaspor, haftaya deplasmanına çıkarken, Giresunspor, Bolu'yu ağırlayacak.

'EN AZINDAN KAYBETMEDİK'
Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, ilk yarıda hiçbir varlık gösteremediklerini belirterek şöyle konuştu: Geçen haftaki galibiyetle ligi bitirmiş gibiydik. Skoru dengeledik ama öne geçmeyi başaramadık. En azından kazanamadıysak kaybetmedik. 1 puan yenilgiden iyidir.

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