02 Mart 2019, Cumartesi

TFF 1. LİG

Eskişehir’de Ankaragücü taraftarları anıldı

Eskişehir’de Ankaragücü taraftarları anıldı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 02.03.2019

taraftarları, ile oynanan maçın ilk 3 dakikası boyunca ‘Başın sağ olsun Ankaragücü’ diye tezahüratta bulunarak, kazada ölen taraftarları andı.

deplasmanı dönüşünde trafik kazası geçiren ve hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarları spor camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Süper Toto 1'nci lig takımlarından , kendi sahasında oynanan 24'üncü hafta karşılaşmasının ilk 3 dakikasında sadece 'Başın sağ olsun Ankaragücü' tezahüratlarında bulunarak ölen taraftarları andı.

MÜTHİŞ KOREOGRAFİ

Kırmızı Şimşekler'in 'Nefer' isimli taraftar grubu daha sonra önceden hazırladıkları renkli kartonlarla şov yaparken, 3 boyutlu müthiş koreografi ile düşme hattından uzaklaşan oyuncularına büyük destek verdi. Üzerinde yazılı koreografi çok beğenildi.


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