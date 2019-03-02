Eskişehir’de Ankaragücü taraftarları anıldı
Eskişehirspor taraftarları, Adana Demirspor ile oynanan maçın ilk 3 dakikası boyunca ‘Başın sağ olsun Ankaragücü’ diye tezahüratta bulunarak, kazada ölen taraftarları andı.
Antalyaspor deplasmanı dönüşünde trafik kazası geçiren ve hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarları spor camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Süper Toto 1'nci lig takımlarından Eskişehirspor, kendi sahasında oynanan 24'üncü hafta Adana Demirspor karşılaşmasının ilk 3 dakikasında sadece 'Başın sağ olsun Ankaragücü' tezahüratlarında bulunarak ölen taraftarları andı.
MÜTHİŞ KOREOGRAFİ
Kırmızı Şimşekler'in 'Nefer' isimli taraftar grubu daha sonra önceden hazırladıkları renkli kartonlarla şov yaparken, 3 boyutlu müthiş koreografi ile düşme hattından uzaklaşan oyuncularına büyük destek verdi. Üzerinde Eskişehir yazılı koreografi çok beğenildi.
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