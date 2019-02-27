27 Şubat 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Horoz’dan yeni start
Giriş Tarihi: 27.02.2019
14 maçlık yenilmezlik serisi Osmanlıspor karşısında son bulan Denizlispor, lige yeniden start verecek.
Elazığ maçına odaklanan Horoz'da teknik patron Yücel ildiz, yeni bir çıkış ivmesi yakalayacaklarını söyledi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı