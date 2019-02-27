27 Şubat 2019, Çarşamba

TFF 1. LİG

Horoz’dan yeni start

Horoz’dan yeni start
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 27.02.2019

14 maçlık yenilmezlik serisi karşısında son bulan Denizlispor, lige yeniden start verecek.

Elazığ maçına odaklanan 'da teknik patron Yücel ildiz, yeni bir çıkış ivmesi yakalayacaklarını söyledi.
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