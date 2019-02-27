27 Şubat 2019, Çarşamba

TFF 1. LİG

İldiz: "Lider olmak için maça çıkacağız"

İldiz: Lider olmak için maça çıkacağız
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 Giriş Tarihi: 27.02.2019

1. Lig ekiplerinden 'un teknik direktörü , deplasmandaki maçını kazanmak ve ligde yeniden liderlik koltuğuna oturmak istediklerini söyledi.

Ligin 24. haftasında 2 Mart Cumartesi günü 'a konuk olacak , Tetiş Yapı Elazığspor maçının hazırlıklarını Tesisleri'nde İldiz yönetimindeki antrenmanla sürdürdü.

Futbolcular, taktik idmanın ardından topla devamlılık çalışması yaptı. Yeşil-siyahlı ekip ağırlık çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Antrenman öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan teknik direktör , Tetiş Yapı Elazığspor'un ligde kalmak için varını yoğunu ortaya koymaya çalıştığını ve deplasmanda zorlu bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.

Rakiplerinin alt sıralardan kurtulmak için adeta savaş verdiğini belirten İldiz şöyle konuştu:

"Rakibimiz alt sıralardan kurtulmaya çalışıyor. Bundan sonra zorluk derecesi yüksek müsabakalar oynayacağız. Biz bugüne kadar hep zorlukların üstesinden geldik. Geçen hafta bir kazaya uğramıştık. Bunlar futbolun içerisinde var. Ama kazanmak zorunda olduğumuz bir müsabakaya gidiyoruz. Rakibimiz de kazanmak zorunda. Rakibimizin içinde bulunduğu durumu bilerek onlara saygı duyarak hazırlanacağız. Onlar da alt sıralardan kurtulmak için kazanmak isteyecektir. Biz bulunduğumuz yeri pekiştirmek, hatta lider olmak için maça çıkacağız."

Ligde geçen hafta 'a 2-0 yenilen Abalı Denizlispor, liderlik koltuğunu averajla rakibine kaptırmıştı.

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