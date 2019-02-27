27 Şubat 2019, Çarşamba

TFF 1. LİG

Bolu çıkış peşinde

Bolu çıkış peşinde
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 27.02.2019

yenilgisiyle galibiyet hasretini 4 maça çıkartan , çıkış arıyor.

İstanbulspor karşılaşmasının çıkışın başlangıcı olduğunu dile getiren teknik direktör Orhan Kaynak, takımına güvendiğini ifade etti.
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