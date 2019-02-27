27 Şubat 2019, Çarşamba

TFF 1. LİG

Es-Es şaha kalktı

Es-Es şaha kalktı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 27.02.2019

yasağını kaldırdıktan sonra çıktığı 4 maçta kaybetmeyen , taraftarlarını sevince boğdu

İlk yarıda yasağı sebebiyle zor günler geçiren Eskişehirspor, tahtayı açtırdıktan sonra şaha kalktı. Devreyi düşme hattında kapatan kırmızı-siyahlılar, yasağın kalkmasının ardından çıktığı 4 maçta yenilgi yüzü görmedi. ve 'ü deviren Es- Es, ve Gazişehir'le de berabere kaldı. Ligin ilk yarısında takımlarına sahip çıkan taraftarların yüzü de gülmeye başladı. Kırmızı-siyahlıların, gelecek hafta Adana Demir maçında tribünlerde şova hazırlandığı bildirildi.

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