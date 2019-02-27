Es-Es şaha kalktı

Transfer yasağını kaldırdıktan sonra çıktığı 4 maçta kaybetmeyen Eskişehir, taraftarlarını sevince boğdu

İlk yarıda transfer yasağı sebebiyle zor günler geçiren Eskişehirspor, tahtayı açtırdıktan sonra şaha kalktı. Devreyi düşme hattında kapatan kırmızı-siyahlılar, yasağın kalkmasının ardından çıktığı 4 maçta yenilgi yüzü görmedi. Gençlerbirliği ve Karabük'ü deviren Es- Es, Denizli ve Gazişehir'le de berabere kaldı. Ligin ilk yarısında takımlarına sahip çıkan taraftarların yüzü de gülmeye başladı. Kırmızı-siyahlıların, gelecek hafta Adana Demir maçında tribünlerde şova hazırlandığı bildirildi.