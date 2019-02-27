27 Şubat 2019, Çarşamba
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‘Adana bizim için bir aşk’
Giriş Tarihi: 27.02.2019
Adanaspor'da 17. kez göreve getirilen 'nöbetçi hoca' Eyüp Arın, samimi açıklamarda bulundu.
Adanaspor'da 17. kez göreve getirilen 'nöbetçi hoca' Eyüp Arın, samimi açıklamarda bulundu. 'Adanaspor bizim için bir aşk' diyen tecrübeli hoca, "Hiç egom yok. Bu kulübün en alt kategorilerinde de çalıştım. Adana'nın başarısı benden önde geliyor. İlk hedefimiz ateş çemberinden uzaklaşmak" ifadelerini kullandı.
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