27 Şubat 2019, Çarşamba

TFF 1. LİG

‘Adana bizim için bir aşk’

‘Adana bizim için bir aşk’
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 27.02.2019

Adanaspor'da 17. kez göreve getirilen 'nöbetçi hoca' , samimi açıklamarda bulundu.

Adanaspor'da 17. kez göreve getirilen 'nöbetçi hoca' , samimi açıklamarda bulundu. 'Adanaspor bizim için bir aşk' diyen tecrübeli hoca, "Hiç egom yok. Bu kulübün en alt kategorilerinde de çalıştım. Adana'nın başarısı benden önde geliyor. İlk hedefimiz ateş çemberinden uzaklaşmak" ifadelerini kullandı.
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