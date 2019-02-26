Takipten zirveye
Haftalardır zirve takibini sürdüren Osmanlıspor, deplasmandaki 2-0'lık Denizlispor galibiyetiyle liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.
Galibiyet serisini 10, yenilmezlik serisini de 12 maça çıkartan mor-sarılılar, rakibinin 14 maçlık namağlup serisini de son verdi. 47 puanla zirveye kurulan başkent ekibi, son dakikada bulduğu golle, ligin sonunda Denizli ile puan eşitliği olması halinde bakılacak ikili averajda da üstünlüğü ele geçirdi. Osman Özköylü yönetiminde çıktığı 12 maçta 11 galibiyet ve 1 beraberlik alan Osmanlı, son 5 maçta kalesini de gole kapatmayı da başardı. Mor-sarılılar skorer takımlar listesinde de 34 golle, Gazişehir (39), Denizli (38) ve G.Birliği'ni (37) takip ediyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı