Takipten zirveye

Haftalardır zirve takibini sürdüren Osmanlıspor, deplasmandaki 2-0'lık Denizlispor galibiyetiyle liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.

Galibiyet serisini 10, yenilmezlik serisini de 12 maça çıkartan mor-sarılılar, rakibinin 14 maçlık namağlup serisini de son verdi. 47 puanla zirveye kurulan başkent ekibi, son dakikada bulduğu golle, ligin sonunda Denizli ile puan eşitliği olması halinde bakılacak ikili averajda da üstünlüğü ele geçirdi. Osman Özköylü yönetiminde çıktığı 12 maçta 11 galibiyet ve 1 beraberlik alan Osmanlı, son 5 maçta kalesini de gole kapatmayı da başardı. Mor-sarılılar skorer takımlar listesinde de 34 golle, Gazişehir (39), Denizli (38) ve G.Birliği'ni (37) takip ediyor.