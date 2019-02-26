Fırtına esiyor

Sait Karafırtınalar’la çıktığı 4 maçta 10 puan toplayan İzmir ekibi, düşme hattından uzaklaştı ve play-off hayalleri kurmaya başladı

Spor Toto 1. Lig'de Altay fırtınası hız kesmeden sürüyor. Sait Karafırtınalar'ın göreve gelmesiyle büyük bir çıkış yakalayan siyah-beyazlı ekibin son kurbanı Giresun oldu. İzmir'de 1-1 sona eren İstanbulspor maçıyla göreve başlayan tecrübeli hocanın Altay'ı, daha sonra Adana'yı (3-2), Bolu'yu (1-0) ve son olarak Giresun'u (2-1) mağlup etti. Karafırtınalar önderliğinde 4 maçta 10 puan toplayan İzmir ekibi, bu sezon ilk kez üç maç üst üste kazandı. Düşme hattından uzaklaşan Altay, play-off hattıyla da puan farkını 7'ye düşürdü



DEVAMI GELECEK



İlk yarıyı düşme hattının 1 puan üzerinde kapatan ve artık play-off'tan söz edebilen Altay'da teknik patron Karafırtınalar, Giresun galibiyeti sonrası öğrencilerini kutladı. 70 dakika 10 kişi mücadele ettiklerini hatırlatan deneyimli teknik adam, "Giresun gibi bir takıma karşı kazanmak kolay değildi. Çok değerli bir 3 puan aldık. Oyuncularım bunu başardı. Onları yürekten tebrik ediyorum. Çok mutluyum ve devamını getirmek istiyorum" diye konuştu.