21 Şubat 2019, Perşembe

TFF 1. LİG

Denizlispor'dan gözdağı

Denizlispor'dan gözdağı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 21.02.2019

Ligde haftanın maçında lider , ’u ağırlıyor. İldiz, “Güçlü bir rakip ama biz kazanacağız” dedi.

1. Lig'de 23. haftanın sonucu en çok merak edilen maçında lider , ikinci 'u konuk edecek. Pazar 16.00'da oynanacak maç öncesi çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlılarda teknik direktör , açıklamalarda bulundu. Osmanlıspor'un ligdeki son 11 maçın 10'unu kazanmasına dikkat çeken İldiz, rakip bu serinin altını çizdi.

SEYİRCİ AVANTAJIMIZ VAR

Yücel İldiz, saha ve seyirci avantajını en iyi şekilde kullanmak istediklerini belirterek, "Çok ciddi bir rakiple karşılaşacağız. Osmanlıspor da tıpkı bizim gibi çok iyi bir seri yakaladı. Sahad an galibiyetle ayrılmak adına en iyi mücadelemizi göstereceğiz" dedi. Horoz'da, sol bek Kerem Can ile orta saha Deniz'in ise cezası sona erdi.

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