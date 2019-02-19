19 Şubat 2019, Salı

TFF 1. LİG

Eroğlu Gordon Milne'nin rekorunu kırdı

Eroğlu Gordon Milne'nin rekorunu kırdı
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 Giriş Tarihi: 19.02.2019

Altınordu ile 226 lig maçına çıkan , 'ın eski teknik direktörü 'nin 222 maçlık rekorunu geride bıraktı.

1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü , takımının başında 226 lig maçına çıkarak 'ın eski teknik direktörü 'nin 222 maçlık rekorunu kırdı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, ligde son 16 maçta tek yenilgi alıp play-off potasına giren Altınordu'da 7. sezonunu geçiren Hüseyin Eroğlu, başarılı bir karneye sahip oldu.

Kırmızı-lacivertli ekibin başında bugüne kadar 226 maça çıkan Eroğlu, 113 galibiyet, 60 beraberlik, 53 yenilgi yaşadı. Eroğlu, bu periyotta 399 puan aldı ve maç başına da 1,76 puan ortalamasına ulaştı.

Eroğlu yönetimindeki 3. Lig ve 2. Lig şampiyonlukları yaşayan, Spor Toto 1. Lig'de ise 3 kez play-off'u son haftada kaçıran Altınordu, 226 maçta rakip fileleri 381 kez havalandırdı. Maç başına 1,68 gol ortalaması yakalayan ekibi, kalesinde ise 227 gol gördü.

Beşiktaş'ın efsane teknik direktörü Gordon Milne'nin 222 maçlık rekorunu geride bırakan Eroğlu, başarılı tablonun tam bir takım oyunu olduğunu vurgulayarak, "Bizi başarıya ulaştıran temel faktör istikrar ve takım oyunu. Hepimiz bir saat mekanizmasındaki çarklar gibi çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Altınordu ile 3. şampiyonluğu yaşamayı her şeyden çok istediğini aktaran Eroğlu, ilk kez bu kadar yakınlaştıkları hedeflerine varmak istediklerini kaydetti.

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