21 Şubat 2019, Perşembe
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Stancu'dan güven mesajı
Giriş Tarihi: 21.02.2019
Elazığ’a 2 gol atarak G.Birliği’nin 4 maçlık yenilgi serisine son veren Stancu, “Goller sürecek” dedi.
Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısını lider kapattıktan sonra ikinci yarıdaki 4 maçta yenilgi alan Gençlerbirliği, geçen hafta Elazığspor'u 2-1 devirmişti. Zorlu maçta 2 gol atarak takımına 3 puan kazandıran Bogdan Stancu, "Gollerim sürecek. Gençlerbirliği Süper Lig'i fazlasıyla hak ediyor. Geri döneceğiz" şeklinde konuştu.
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