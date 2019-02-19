Es-Es'ten lidere çelme

14 haftadır yenilmeyen lider Denizlispor 22. haftanın kapanış maçında konuk olduğu Es-Es’e puan kaptırdı.

Spor Toto 1. Lig'de son haftaların çıkışta olan ki ekibi, 22. haftanın kapanış maçında 1'er puanla yetindi... 14 haftadır yenilgi yüzü görmeyen lider Denizlispor, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ve çıkışta olan Eskişehirspor'a deplasmanda puan kaptırdı: 1-1. İkinci yarıyla çıkışa geçen Eskişehirspor, 17. dakikada Jesse Sekidika ile öne geçti. Bu dakikada Halil İbrahim Öner'in pasında topla buluşan Jesse, ağları havalandırdı: 1-0. Taraftarı önünde geriye düşen lider Denizlispor, bu gole 39'da Mehmet Akyüz ile karşılık verdi. Ziya'ın direkten şutunda topu takip eden Mehmet, skora denge getirdi: 1-1. İkinci yarıda her iki ekibin çabaları başka gol getirmeyince taraflar 1'er puanla yetindi. 42 puanla 22. haftayı da zirvede bitiren Denizlispor, pazar günü de takipçisi Osmanlıspor'u ağırlayacak. 24 puanla 14. sıraya yükselen ve Eskişehirspor ise deplasmana çıkacak ve pazar günü Gazişehir Gaziantep'e konuk olacak.



'POZİSYON VERMEDEN 2 PUAN KAYBETTİK'



Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, ilk 30 dakikada tempolu oynadıklarını belirterek şöyle konuştu: Yaptığımız bir hatadan maç 1-1 oldu. Sonuç bizi üzdü. Pozisyon vermeden iki puan kaybettik. 5 maçta hedefimiz 9-10 puandı.



YÜCEL İLDİZ: "GÜZEL BİR FUTBOL AKŞAMI OLDU"



Denizlispor'un hocası Yücel İldiz, maçın tahmin ettikleri gibi zorlu geçtiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: Güzel bir futbol akşamı oldu. En ufak bir çirkinlik olmadı. İlk 30 dakikadan sonra toparlandık. 2. yarı korakor mücadele vardı.