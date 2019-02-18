19 Şubat 2019, Salı

TFF 1. LİG

Adanaspor Coşkun Demirbakan ile yollarını ayırdı

Adanaspor Coşkun Demirbakan ile yollarını ayırdı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 19.02.2019

1. Lig ekiplerinden , ile yollarını ayırdı.

1. Lig'in 22. haftasında evinde İstanbulpor ile 1-1 berabere kalan 'da taraftarın istifaya çağırdığı , maçın ardından düzenlediği basın toplantısında istifasına dair sorulara sert bir dille cevap vermişti. Demirbakan, Adanaspor Başkanı 'ün göndermediği sürece takımın başında kalacağını açıkladı. Ancak akşam saatlerinde kulüp yöneticileriyle görüşen Coşkun Demirbakan ile bugün yollar ayrıldı.

Turuncu-beyazlılar bu sabah yapılan antrenmana yönetiminde çıkarken, Adanaspor kulübü ayrılıkla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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