19 Şubat 2019, Salı

TFF 1. LİG

Altay iddialı

Altay iddialı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 19.02.2019

İlk kez üst üste iki galibiyet alan Altay’da teknik direktör , gelecek maçlarda daha iyi olacaklarını söyledi.

Bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet alan Altay, gelecek haftalara umutlu bakıyor. Siyah-beyazlı ekibin başında çıktığı 3 maçta 7 puan toplayan , çıkışlarının süreceğini söyledi. Takım içi rekabetin kızıştığını belirten tecrübeli hoca, "Zorunlu olarak oynattığımız Aydın ve Ulaş, Bolu maçında formanın hakkını verdi. Oyuncu tercihi yapmak oldukça zorlaştı. İlerleyen haftalarda bunun olumlu sonuçlarını göreceğiz. Altay'ın hak ettiği yere doğru süratle taşıyacağız. Giresund'dan da 3 puanla dönmenin planlarını yaptık" diye konuştu.

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