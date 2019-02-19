19 Şubat 2019, Salı

TFF 1. LİG

Adana Demirspor'un son şansı

Adana Demirspor'un son şansı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 19.02.2019

’ın da çare olamadığı , Altınordu’yu yenerek play-off’u yakalamak istiyor.

Sezona büyük umutlarla giren fakat hüsran yaşayan 'da, istikrarsız gidiş sürüyor. ve Yılmaz Vural'ın ardından 'ı göreve getiren mavi-lacivertliler, son olarak Hatay'la yenişemedi. Altınordu'yu konuk edecek Mavi Şimşekler, 38 puanla 5'inci sırada yer alan rakibini yenerek play-off potasıyla farkı açmamak için büyük fırsatı değerlendirmek istiyor.

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