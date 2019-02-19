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Adana Demirspor'un son şansı
Giriş Tarihi: 19.02.2019
Ümit Özat’ın da çare olamadığı Adana Demirspor, Altınordu’yu yenerek play-off’u yakalamak istiyor.
Sezona büyük umutlarla giren fakat hüsran yaşayan Adana Demirspor'da, istikrarsız gidiş sürüyor. Hakan Kutlu ve Yılmaz Vural'ın ardından Ümit Özat'ı göreve getiren mavi-lacivertliler, son olarak Hatay'la yenişemedi. Altınordu'yu konuk edecek Mavi Şimşekler, 38 puanla 5'inci sırada yer alan rakibini yenerek play-off potasıyla farkı açmamak için büyük fırsatı değerlendirmek istiyor.
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