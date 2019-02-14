14 Şubat 2019, Perşembe
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Puan kaybettikleri anda liderliği kaybedeceklerini söyleyen İldiz, "Zirvede rüzgarlar ve fırtınalar çok sert eser. Burada sağlam durmak lazım, koşarken tökezlemememiz lazım. Çünkü durduğumuz an bizi yakalayacaklar. Bu nedenle ligde henüz bir kopma olmaz. Bu ağır dönemi kayıpsız geçen takımlar avantajlı olur" dedi.
Zirve sert eser
Giriş Tarihi: 13.02.2019
Denizlispor’un hocası Yücel İldiz, “Ayakta sağlam durmamız ve tökezlemememiz lazım. Eskişehir maçında puan kaybetmeye tahammülümüz yok” diye konuştu.
Lig lideri Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz açıklamalarda bulundu. İldiz, Eskişehir karşılaşmasının zor geçeceğini belirterek, "Sıkı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eskişehir karşısında işimiz kolay olmayacak. Onlar da kazanmak isteyecek, ama bizim de kaybetmeye tahammülümüz yok. Eskişehir'de güzel bir futbol akşamı olacak" dedi.
YAKALANIRIZ
Puan kaybettikleri anda liderliği kaybedeceklerini söyleyen İldiz, "Zirvede rüzgarlar ve fırtınalar çok sert eser. Burada sağlam durmak lazım, koşarken tökezlemememiz lazım. Çünkü durduğumuz an bizi yakalayacaklar. Bu nedenle ligde henüz bir kopma olmaz. Bu ağır dönemi kayıpsız geçen takımlar avantajlı olur" dedi.
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