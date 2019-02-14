14 Şubat 2019, Perşembe

TFF 1. LİG

Zirve sert eser

Zirve sert eser
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 13.02.2019

Denizlispor’un hocası , “Ayakta sağlam durmamız ve tökezlemememiz lazım. maçında puan kaybetmeye tahammülümüz yok” diye konuştu.

Lig lideri Denizlispor'da teknik direktör açıklamalarda bulundu. İldiz, karşılaşmasının zor geçeceğini belirterek, "Sıkı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eskişehir karşısında işimiz kolay olmayacak. Onlar da kazanmak isteyecek, ama bizim de kaybetmeye tahammülümüz yok. Eskişehir'de güzel bir futbol akşamı olacak" dedi.

YAKALANIRIZ

Puan kaybettikleri anda liderliği kaybedeceklerini söyleyen İldiz, "Zirvede rüzgarlar ve fırtınalar çok sert eser. Burada sağlam durmak lazım, koşarken tökezlemememiz lazım. Çünkü durduğumuz an bizi yakalayacaklar. Bu nedenle ligde henüz bir kopma olmaz. Bu ağır dönemi kayıpsız geçen takımlar avantajlı olur" dedi.
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