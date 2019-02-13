Altay'dan gözdağı
Eski takımı Boluspor’a karsı sahne alacak Altay’ın teknik patronu Karafırtınalar, “Duygusal bir maç olmayacak” dedi.
Spor Toto 1. Lig'de Adanaspor'u 3-2 maglup ederek rahat bir nefes alan Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, eski takımı Boluspor'a karsı iddialı konustu. Siddetle puana ihtiyaçları oldugunu belirten tecrübeli hoca, "Kesinlikle duygusal bir maç olmayacak. Kazanmak için mücadele edecegiz. Adana'da sergiledigimiz oyunu sürdürerek 3 puan hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
ÖZGÜVEN ARTTI
Henüz 21 Ocak'ta yollarını ayırdıgı Boluspor'un, kendisiyle ligin ilk 9 haftasında yenilgi yüzü görmedigini hatırlatan teknik patron Karafırtınalar, "İyi bir takım olduklarını gösterdiler. Deplasmanda en fazla puan toplayan ekiplerden birine karsı gerekli önlemleri alacagız. Bizim de özgüvenimiz yerine geldi" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.
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