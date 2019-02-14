14 Şubat 2019, Perşembe

TFF 1. LİG

İdman sahamız yok

İdman sahamız yok
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 13.02.2019 Giriş Tarihi: 13.02.2019

, tesislerde antrenman yapacak sahalarının olmadığını söyledi.

Balıkesir , tesislerde antrenman yapacak sahalarının olmadığını söyledi. Bulak, "Her çalışmamızda kulüpten 400 lira para alınıyormuş. Tesislerin Balıkesir'in emrinde olması lazım" dedi. Bulak, Ümraniye maçını kazanacaklarını da söyledi.
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