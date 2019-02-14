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İdman sahamız yok
Güncelleme Tarihi: 13.02.2019 Giriş Tarihi: 13.02.2019
Giray Bulak, tesislerde antrenman yapacak sahalarının olmadığını söyledi.
Balıkesir Teknik Direktörü Giray Bulak, tesislerde antrenman yapacak sahalarının olmadığını söyledi. Bulak, "Her çalışmamızda kulüpten 400 lira para alınıyormuş. Tesislerin Balıkesir'in emrinde olması lazım" dedi. Bulak, Ümraniye maçını kazanacaklarını da söyledi.
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