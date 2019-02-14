14 Şubat 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
21 puan alabiliriz
Giriş Tarihi: 13.02.2019
Erhan Altın, takımıyla ilk idmanına çıktı ve "En azından 20-21 puanına talibiz" dedi.
Elazığspor'un yeni hocası Erhan Altın, takımıyla ilk idmanına çıktı. Altın, "Önümüzde 13 maç, 39 puan var, en azından 20-21 puanına talibiz" yorumunu yaptı. Bu hafta yapılacak G.Birliği maçının oldukça zor geçeceğini belirten Altın, "Gençlerbirliği şampiyonluk yarışını bırakmaz" dedi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!