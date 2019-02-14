14 Şubat 2019, Perşembe

TFF 1. LİG

21 puan alabiliriz

21 puan alabiliriz
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 13.02.2019

, takımıyla ilk idmanına çıktı ve "En azından puanına talibiz" dedi.

'un yeni hocası , takımıyla ilk idmanına çıktı. Altın, "Önümüzde 13 maç, 39 puan var, en azından puanına talibiz" yorumunu yaptı. Bu hafta yapılacak G.Birliği maçının oldukça zor geçeceğini belirten Altın, " şampiyonluk yarışını bırakmaz" dedi.
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