TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (12.02.19)

TFF 1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

LİDER ZORLU VİRAJDA



Zirvenin sahibi Denizlispor, zorlu Eskisehirspor maçına hazırlanıyor. Kerem Can ve Deniz'in kart cezasına ragmen ellerinden geleni yapacaklarını belirten teknik direktör Yücel Ildiz, "Futbolseverler müthis bir maç izleyecek. Liderligimizi korumak için oynayacagız. Her hafta gittikçe zorlasıyor" dedi.



'KAOS GERİDE KALDI'



Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Giresunspor'da isler yoluna giriyor... Toparlanmaya basladıklarını ifade eden basın sözcüsü Ferhat Karademir, "Daha hırslı bir görüntümüz var. Iyi bir çıkıs yakalayacagız. Takımdaki bilinmezlik ve kaos ortamı dagıldı. Futbolcular da keyifliler, bunun için çok ugrastık" degerlendirmesinde bulundu.



KOLTUK LEVENT ERİŞ'IN



Bu sezon Yüksel Kepoglu, Algun Erdem ve Tolga Dogantez'le çalısan Bucaspor'da, teknik direktörlük koltugunun 4. sahibi Levent Eris oldu. 56 yasındaki hoca ile, sezon sonuna kadar sözlesme imzalandı.



ERHAN ALTIN, ELAZIĞ'DA



Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazıgspor, Teknik Direktör Erhan Altın'la sezon sonuna kadar sözlesme imzaladı. Son olarak Sanlıurfaspor'da çalısan 63 yasındaki Altın, Orhan Kaynak'ın yerine geldi.



LEVENT DEVRİM BIRAKTI



TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Manisa Büyüksehir Belediyespor'da Teknik Direktör Levent Devrim dönemi sona erdi. Devrim, Manisa BB'ye TFF 3. Lig'de sampiyonluk yasatarak tarihe geçmisti.