13 Şubat 2019, Çarşamba
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Demir’in son çaresi Hatay
Giriş Tarihi: 11.02.2019
İstikrarlı bir grafik tutturamayan Adana Demirspor, Hatay maçıyla seriye başlayıp play-off potasında yer almayı hedefliyor.
Büyük umutlarla girdiği sezonda hayal kırıklığı yaşayan Adana Demirspor, bir türlü istikrarı yakalayamıyor. Hakan Kutlu'nun ardından Yılmaz Vural'la da yollarını ayıran ve Ümit Özat'ı görev getiren lacivert-mavililer, tecrübeli hocayla çıktığı ilk maçta İstanbulspor'a 2-0 mağlup olarak şok yaşadı. Gelecek hafta zirvedeki ekiplerden Hatay'a konuk olacak Demir, kazanarak play-off potasında tutunmanın hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Ümit Özat, "Kendimizi bulmak için büyük bir fırsatımız var. Camiaya yakışan şekilde oynamalıyız. Play-off'tan da olsa Süper Lig'e çıkacağız" diye konuştu.
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