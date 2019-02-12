13 Şubat 2019, Çarşamba

TFF 1. LİG

Demir’in son çaresi Hatay

Demir’in son çaresi Hatay
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 11.02.2019

İstikrarlı bir grafik tutturamayan Demirspor, Hatay maçıyla seriye başlayıp play-off potasında yer almayı hedefliyor.

Büyük umutlarla girdiği sezonda hayal kırıklığı yaşayan Demirspor, bir türlü istikrarı yakalayamıyor. 'nun ardından 'la da yollarını ayıran ve 'ı görev getiren lacivert-mavililer, tecrübeli hocayla çıktığı ilk maçta İstanbulspor'a 2-0 mağlup olarak şok yaşadı. Gelecek hafta zirvedeki ekiplerden Hatay'a konuk olacak Demir, kazanarak play-off potasında tutunmanın hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Ümit Özat, "Kendimizi bulmak için büyük bir fırsatımız var. Camiaya yakışan şekilde oynamalıyız. Play-off'tan da olsa 'e çıkacağız" diye konuştu.
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