11 Şubat 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Müthiş geri dönüş
Giriş Tarihi: 10.02.2019
Adanaspor, ilk yarıyı Bumba ve Gökhan ile 2-0 önde kapattı. Altay, 54’te Helder, 75’te Kappel ve 84’te Paixao’nun golleriyle 3-2 kazandı.
Spor Toto 1. Lig'de müthiş bir karşılaşma geride kaldı. Geçen hafta Afyon'a 3 atan Adanaspor, Altay'a karşı da hızlı başladı. 12'de Kone'nin pasıyla penaltı noktası üstünde topla buluşan Bumba fileleri sarstı: 1-0. 35'te Gökhan Sazdağı ceza sahası üstünden köşeyi gördü: 2-0. 54'te Tavares, önüne düşen topa iyi vurup golü attı: 2-1. 75'te Kappel, plaseyle kaleciyi avladı: 2-2. 84'te Paixao, arka direkte bomboş kalınca affetmedi: 2-3.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!