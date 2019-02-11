11 Şubat 2019, Pazartesi

TFF 1. LİG

Müthiş geri dönüş

Müthiş geri dönüş
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 10.02.2019

, ilk yarıyı Bumba ve Gökhan ile 2-0 önde kapattı. , 54’te Helder, 75’te Kappel ve 84’te ’nun golleriyle 3-2 kazandı.

1. Lig'de müthiş bir karşılaşma geride kaldı. Geçen hafta Afyon'a 3 atan , 'a karşı da hızlı başladı. 12'de Kone'nin pasıyla penaltı noktası üstünde topla buluşan Bumba fileleri sarstı: 1-0. 35'te Gökhan Sazdağı ceza sahası üstünden köşeyi gördü: 2-0. 54'te Tavares, önüne düşen topa iyi vurup golü attı: 2-1. 75'te Kappel, plaseyle kaleciyi avladı: 2-2. 84'te , arka direkte bomboş kalınca affetmedi: 2-3.
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