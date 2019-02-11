11 Şubat 2019, Pazartesi
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İstanbulspor'un 3 puan hasreti bitti
Giriş Tarihi: 10.02.2019
Teknik direktör Yılmaz Vural’ı yollayıp Ümit Özat’ı getiren Adana Demir, deplasmanda İstanbulspor’a 2-0 yenildi. Sarı-siyahlılar bu sonuçla 7 hafta sonra galibiyeti hatırladı
Spor Toto 1. Lig'de yaptığı transferlerin dışında üçüncü kez teknik adam değişikliğine giden Adana Demir umduğunu bulamıyor. Geçen hafta Yılmaz Vural'ı gönderip Ümit Özat'ı getiren A. Demir İstanbul'dan boynu bükük ayrıldı. 77'de İbrahim Yılmaz kafa vuruşuyla ağları sarstı: 1-0. 87'de Talha'nın çıkarken kaptırdığı top sonrası Halil İbrahim 2-0 yaptı. İstanbul 7 maç sonra güldü.
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