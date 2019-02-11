11 Şubat 2019, Pazartesi

TFF 1. LİG

İstanbulspor'un 3 puan hasreti bitti

İstanbulspor'un 3 puan hasreti bitti
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 10.02.2019

Teknik direktör ’ı yollayıp ’ı getiren , deplasmanda ’a 2-0 yenildi. Sarı-siyahlılar bu sonuçla 7 hafta sonra galibiyeti hatırladı

1. Lig'de yaptığı transferlerin dışında üçüncü kez teknik adam değişikliğine giden umduğunu bulamıyor. Geçen hafta 'ı gönderip 'ı getiren A. Demir 'dan boynu bükük ayrıldı. 77'de İbrahim Yılmaz kafa vuruşuyla ağları sarstı: 1-0. 87'de Talha'nın çıkarken kaptırdığı top sonrası Halil İbrahim 2-0 yaptı. İstanbul 7 maç sonra güldü.
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