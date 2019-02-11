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Lidere selam dur
Giriş Tarihi: 10.02.2019
14 maçtır kaybetmeyen İzmir ekibini tecrübeli ismi Burak Çalık’ın golüyle deviren Denizlispor liderliğini devam ettirdi. Horozlar’ın yenilmezlik serisi de 13 maça çıktı
Spor Toto 1. Lig'de 'iki yenilmez' dün akşam karşı karşıya geldi. Lider Denizlispor, sahasında konuk ettiği 14 maçtır kaybetmeyen Altınordu'yu yenerek liderliğini devam ettirdi. Yücel İldiz yönetiminde adeta şaha kalkan yeşil-siyahlılar yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı, puanını 46'ya yükseltti en yakın rakipleri Osmanlıspor ve Gençlerbirliği'ne de 5'er puan fark attı. Denizlispor'un 35. dakikada bir topunun direkten döndüğü mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere bitti. 65'te sahneye çıkan Horozlar'ın tecrübeli ismi Burak Çalık takımını galibiyete taşıyan gole imzasını koydu. Denizli haftaya Eskişehir'le karşılaşacak. Altınordu'nun rakibi ise Gazişehir olacak.
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