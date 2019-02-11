11 Şubat 2019, Pazartesi

TFF 1. LİG

Lidere selam dur

Lidere selam dur
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 10.02.2019

14 maçtır kaybetmeyen ekibini tecrübeli ismi ’ın golüyle deviren Denizlispor liderliğini devam ettirdi. ’ın yenilmezlik serisi de 13 maça çıktı

1. Lig'de 'iki yenilmez' dün akşam karşı karşıya geldi. Lider Denizlispor, sahasında konuk ettiği 14 maçtır kaybetmeyen Altınordu'yu yenerek liderliğini devam ettirdi. yönetiminde adeta şaha kalkan yeşil-siyahlılar yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı, puanını 46'ya yükseltti en yakın rakipleri ve 'ne de 5'er puan fark attı. Denizlispor'un 35. dakikada bir topunun direkten döndüğü mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere bitti. 65'te sahneye çıkan 'ın tecrübeli ismi takımını galibiyete taşıyan gole imzasını koydu. Denizli haftaya 'le karşılaşacak. Altınordu'nun rakibi ise Gazişehir olacak.
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