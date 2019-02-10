10 Şubat 2019, Pazar

TFF 1. LİG

3 puandan fazlası

3 puandan fazlası
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 09.02.2019

Karabük’ten 4-0’lık zaferle dönen ’de, ’nın 10 kişi kalan rakibi karşısında Halil’i kenara alması maça damga vurdu.

, 21. haftada 'u deplasmanda 4-0 mağlup etti. 11'de Erdal'la öne geçen kırmızı-siyahlılar, 21'de Sekidika ile durumu 2-0 yaptı. Devre bu sonuçla geçilirken; Issah 50. dakikada farkı üçe çıkarttı. Maçın 78. dakikasında üç oyuncu değiştirme hakkını kullanan Karabük'ten Yusuf sakatlanarak oyundan çıktı. Eskişehirspor teknik direktörü da rakibi 10 kişi kalınca centilmenlik örneği göstererek Halil Öner'i oyundan aldı. Kalan sürede iki ekip de 10'ar kişiyle mücadele ederken; 88'de Milinkovic 4-0'lık skorunu tayin eden isim oldu. Üst üste 2. galibiyetini alan Es-Es, 23 puana yükseldi.

İNŞALLAH ÖRNEK OLURUZ

Fuat Çapa, "Sporun sosyal bir aktivite olduğunu unutmaya başlamıştık. Olması gerekeni yaptık. İnşallah örnek oluruz. Skor farklı olsa da hiçbir şey değişmeyecekti" dedi.
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