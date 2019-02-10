10 Şubat 2019, Pazar
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İNŞALLAH ÖRNEK OLURUZ
Fuat Çapa, "Sporun sosyal bir aktivite olduğunu unutmaya başlamıştık. Olması gerekeni yaptık. İnşallah örnek oluruz. Skor farklı olsa da hiçbir şey değişmeyecekti" dedi.
3 puandan fazlası
Giriş Tarihi: 09.02.2019
Karabük’ten 4-0’lık zaferle dönen Eskişehir’de, Fuat Çapa’nın 10 kişi kalan rakibi karşısında Halil’i kenara alması maça damga vurdu.
Eskişehirspor, 21. haftada Kardemir Karabükspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti. 11'de Erdal'la öne geçen kırmızı-siyahlılar, 21'de Sekidika ile durumu 2-0 yaptı. Devre bu sonuçla geçilirken; Issah 50. dakikada farkı üçe çıkarttı. Maçın 78. dakikasında üç oyuncu değiştirme hakkını kullanan Karabük'ten Yusuf sakatlanarak oyundan çıktı. Eskişehirspor teknik direktörü Fuat Çapa da rakibi 10 kişi kalınca centilmenlik örneği göstererek Halil Öner'i oyundan aldı. Kalan sürede iki ekip de 10'ar kişiyle mücadele ederken; 88'de Milinkovic 4-0'lık skorunu tayin eden isim oldu. Üst üste 2. galibiyetini alan Es-Es, 23 puana yükseldi.
İNŞALLAH ÖRNEK OLURUZ
Fuat Çapa, "Sporun sosyal bir aktivite olduğunu unutmaya başlamıştık. Olması gerekeni yaptık. İnşallah örnek oluruz. Skor farklı olsa da hiçbir şey değişmeyecekti" dedi.
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