13 Şubat 2019, Çarşamba

TFF 1. LİG

Es-Es, şova hazırlanıyor

Es-Es, şova hazırlanıyor
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 11.02.2019 Giriş Tarihi: 11.02.2019

maçının biletlerine akın eden kırmızısiyahlı taraftarlar, tribünlerde şov yapacak.

yasağının kalkmasından sonra çıktığı iki maçta (3-2) ve 'u (4-0) mağlup eden , seyircisi önünde lider Denizlispor'u da mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Sezon boyunca takımlarına büyük destek veren kırmızı-siyahlı taraftarların, karşılaşmanın biletlerine büyük ilgi gösterdiği belirtildi. 32 bin kişilik Stadyumu'nda şölene hazırlanan taraftarlar, kombineler dahil olmak üzere 20 bin bileti tüketti. Pazar gününe kadar biletlerin tamamen tükenmesi beklenirken, görsel bir şov hazırlığı olduğu da bildirildi.
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