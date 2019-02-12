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Es-Es, şova hazırlanıyor
Güncelleme Tarihi: 11.02.2019 Giriş Tarihi: 11.02.2019
Denizli maçının biletlerine akın eden kırmızısiyahlı taraftarlar, tribünlerde şov yapacak.
Transfer yasağının kalkmasından sonra çıktığı iki maçta Gençlerbirliği (3-2) ve Karabükspor'u (4-0) mağlup eden Eskişehirspor, seyircisi önünde lider Denizlispor'u da mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Sezon boyunca takımlarına büyük destek veren kırmızı-siyahlı taraftarların, karşılaşmanın biletlerine büyük ilgi gösterdiği belirtildi. 32 bin kişilik Eskişehir Stadyumu'nda şölene hazırlanan taraftarlar, kombineler dahil olmak üzere 20 bin bileti tüketti. Pazar gününe kadar biletlerin tamamen tükenmesi beklenirken, görsel bir şov hazırlığı olduğu da bildirildi.
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