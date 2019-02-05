Hataysporda kupa mesaisi başladı

Bordo-beyazlı ekip, kupadaki Galatasaray maçının hazırlıklarına start verdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kadar yükselerek büyük bir sürprize imza atan Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı. Yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşma için taktiksel bir çalışma gerçekleştiren Teknik direktör İlhan Palut'un oyuncularına güvenini belirttiği öğrenildi. Bordo-beyazlılar, karşılaşma için bugün İstanbul'a hareket edecek.