05 Şubat 2019, Salı

TFF 1. LİG

Giresunspor'da Ümit Özat dönemi kısa sürdü

Giresunsporda Ümit Özat dönemi kısa sürdü
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 05.02.2019

Bu sezon ve ’la da çalışan Giresunspor, 4 hafta önce göreve gelen ’ı da gönderdi.

Ligde 8 haftadır galibiyete hasret kalan Giresunspor'da, devri sona erdi. Kulüple karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran 42 yaşındaki teknik adamın, yeşil- beyazlılardaki macerası 28 gün sürdü. 7 Ocak'ta takımın Antalya kampında anlaşmaya varan Özat, 3 lig maçında 2 puan topladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Osmanlı mağlubiyeti sonrasında yaptığı; "Şunu gördüm ki burada bir düzen var. Ya bu düzeni değiştireceğim ya da ben de gideceğim" açıklamasıyla dikkatleri çekmişti. Basın Sözcüsü Ferhat Karademir; Hakan Kutlu, Bayram Bektaş, ve 'le temas halinde olduklarını bildirdi.


TEKNİK DİREKTÖR KIYIMI

1. Lig bu sezon teknik direktör kıyımına sahne oldu. 12 takım değişiklik yaparken, Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, Balıkesir'de Giray Bulak, Eskişehir'de , G.Birliği'nde Erkan Sözeri, Hatay'da İlhan Palut ve İstanbul'da Fatih Tekke koltuğunu korudu.

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