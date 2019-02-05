Giresunsporda Ümit Özat dönemi kısa sürdü

Giresunspor'da Ümit Özat dönemi kısa sürdü
Bu sezon Metin Diyadin ve Hüseyin Kalpar’la da çalışan Giresunspor, 4 hafta önce göreve gelen Ümit Özat’ı da gönderdi.
Ligde 8 haftadır galibiyete hasret kalan Giresunspor'da, Ümit Özat devri sona erdi. Kulüple karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran 42 yaşındaki teknik adamın, yeşil- beyazlılardaki macerası 28 gün sürdü. 7 Ocak'ta takımın Antalya kampında anlaşmaya varan Özat, 3 lig maçında 2 puan topladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Osmanlı mağlubiyeti sonrasında yaptığı; "Şunu gördüm ki burada bir düzen var. Ya bu düzeni değiştireceğim ya da ben de gideceğim" açıklamasıyla dikkatleri çekmişti. Basın Sözcüsü Ferhat Karademir; Hakan Kutlu, Bayram Bektaş, Mesut Bakkal ve Yusuf Şimşek'le temas halinde olduklarını bildirdi.
TEKNİK DİREKTÖR KIYIMI
Spor Toto 1. Lig bu sezon teknik direktör kıyımına sahne oldu. 12 takım değişiklik yaparken, Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, Balıkesir'de Giray Bulak, Eskişehir'de Fuat Çapa, G.Birliği'nde Erkan Sözeri, Hatay'da İlhan Palut ve İstanbul'da Fatih Tekke koltuğunu korudu.
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