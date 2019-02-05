Eskişehirsporun ayak sesleri

Eskişehirspor'un ayak sesleri
Kırmızı-siyahlıların teknik direktörü Fuat Çapa, taraftarın eşi görülmemiş desteğiyle güzel günlere yakın olduklarını ifade etti.
Tarihinin en zor günlerini geçiren Eskişehirspor'da, yüzler gülmeye başladı. Yasağın kalkmasından sonra transferlerine lisans çıkartan kırmızı- siyahlılar, 3-2'lik Gençlerbirliği galibiyetinin mutluluğunu yaşıyor. Es-Es'in tecrübeli teknik direktörü Fuat Çapa, 'Nereye yakışıyorsak oraya doğru gideceğiz' ifadeleriyle güzel günlerin sinyalini verdi.
TARAFTARA ÖVGÜ
Eskişehir'in eşi görülmemiş taraftar desteğiyle, ayakta kalmasının doğru olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Geleceğe umutlu bakmak için birçok gerekçemiz var. Bunların başında taraftarlarımız geliyor. Eskişehirspor için söylenecek ne varsa stadyumda beraber söylediğimizi düşünüyorum. Uyum yakaladığımız taktirde hak ettiğimiz yere geleceğiz" dedi.
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