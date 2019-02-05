05 Şubat 2019, Salı

TFF 1. LİG

Eskişehirspor'un ayak sesleri

Eskişehirsporun ayak sesleri
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 05.02.2019

Kırmızı-siyahlıların teknik direktörü , taraftarın eşi görülmemiş desteğiyle güzel günlere yakın olduklarını ifade etti.

Tarihinin en zor günlerini geçiren Eskişehirspor'da, yüzler gülmeye başladı. Yasağın kalkmasından sonra transferlerine lisans çıkartan kırmızı- siyahlılar, 3-2'lik galibiyetinin mutluluğunu yaşıyor. Es-Es'in tecrübeli teknik direktörü , 'Nereye yakışıyorsak oraya doğru gideceğiz' ifadeleriyle güzel günlerin sinyalini verdi.


TARAFTARA ÖVGÜ

Eskişehir'in eşi görülmemiş taraftar desteğiyle, ayakta kalmasının doğru olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Geleceğe umutlu bakmak için birçok gerekçemiz var. Bunların başında taraftarlarımız geliyor. Eskişehirspor için söylenecek ne varsa stadyumda beraber söylediğimizi düşünüyorum. Uyum yakaladığımız taktirde hak ettiğimiz yere geleceğiz" dedi.

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