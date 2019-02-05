05 Şubat 2019, Salı

TFF 1. LİG

Ümraniyespor'un sanatçı golcüsü!

Ümraniyesporun sanatçı golcüsü!
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 05.02.2019

Ümraniye’nin Brezilyalı forveti Leandrinho, yeşil sahaların stresini müzikle attığını söyledi.

Ümraniyespor'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Leandrinho, yeşil saha dışında bilinmeyen yönlerini anlattı. Müzikle oldukça ilgili olduğunu aktaran 32 yaşındaki oyuncu, "13 yaşından itibaren ilgimi keşfettim. Gitar çalmayı, müzikle ilgilenmeyi çok seviyorum. Bana terapi gibi geliyor. Boş zamanlarımda evde müzik aletlerimle ilgileniyorum. Evimde 7 tane gitarım var. En büyük hobim gitar çalmak" diye konuştu. Denizli, Sivas ve Karabük'te de forma giyen Leandrinho, Türkiye'de çok mutlu olduğunu ve burada kalmak istediğini sözlerine ekledi.

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