05 Şubat 2019, Salı

TFF 1. LİG

‘Tekrar dönmek isterim’

‘Tekrar dönmek isterim’
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 05.02.2019

Fenerbahçe'den 1. ekibi Ümraniyespor'a transfer olan Yasir Subaşı, birgün tekrar sarılacivertli takıma dönmek istediğini söyledi.

Fenerbahçe'den 1. ekibi Ümraniyespor'a transfer olan Yasir Subaşı, birgün tekrar sarılacivertli takıma dönmek istediğini söyledi. Yasir, "F.Bahçe çok büyük bir kulüp. Dönmek isterim fakat her şeyin hayırlı" dedi.
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