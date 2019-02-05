05 Şubat 2019, Salı
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‘Tekrar dönmek isterim’
Giriş Tarihi: 05.02.2019
Fenerbahçe'den 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a transfer olan Yasir Subaşı, birgün tekrar sarılacivertli takıma dönmek istediğini söyledi.
Fenerbahçe'den 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a transfer olan Yasir Subaşı, birgün tekrar sarılacivertli takıma dönmek istediğini söyledi. Yasir, "F.Bahçe çok büyük bir kulüp. Dönmek isterim fakat her şeyin hayırlı" dedi.
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